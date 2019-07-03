Мосгоризбирком назвал давление на комиссию недопустимым

"Московская городская избирательная комиссия и возглавляемая ею система избирательных комиссий города в своей деятельности во всех случаях руководствуются только требованиями избирательного законодательства. Как того и требует Конституция РФ, и перед законом, и перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы", - сообщили в пресс-службе.