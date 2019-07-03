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РИА Новости

Мосгоризбирком назвал давление на комиссию недопустимым

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком считает недопустимым давление с помощью петиции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, рассказала РИА Новости пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее во вторник была опубликована петиция с призывом к властям, в том числе главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и утверждением, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей". Петицию уже подписали деятели культуры Александр Гельман, Людмила Улицкая, Елена Коренева, Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Алексей Серебряков, Максим Суханов, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и многие другие.
"Московская городская избирательная комиссия и возглавляемая ею система избирательных комиссий города в своей деятельности во всех случаях руководствуются только требованиями избирательного законодательства. Как того и требует Конституция РФ, и перед законом, и перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы", - сообщили в пресс-службе.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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