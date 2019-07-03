В Башкирии школьник за рулем автомобиля сбил пенсионерку

УФА, 3 июл - РИА Новости. Выпускник девятого класса в башкирском селе за рулем снятого с учета автомобиля совершил наезд на пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице, сообщает Госавтоинспекция по Башкирии.

"Днем 2 июля в Иглинском районе на улице Молодежная села Нижние Лемезы 16-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109 при повороте направо совершил наезд на 79-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка доставлена в больницу, ближе к ночи от полученных травм она скончалась",- говорится в сообщении ГИБДД.