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РИА Новости

В Башкирии школьник за рулем автомобиля сбил пенсионерку

Вчера, 11:04
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УФА, 3 июл - РИА Новости. Выпускник девятого класса в башкирском селе за рулем снятого с учета автомобиля совершил наезд на пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице, сообщает Госавтоинспекция по Башкирии.
"Днем 2 июля в Иглинском районе на улице Молодежная села Нижние Лемезы 16-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109 при повороте направо совершил наезд на 79-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка доставлена в больницу, ближе к ночи от полученных травм она скончалась",- говорится в сообщении ГИБДД.
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Ведомство отмечает, что выпускник девятого класса не имел водительского удостоверения, а также управлял транспортом, снятым с учета еще в прошлом году.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФ
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