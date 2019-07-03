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РИА Новости

На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии

Вчера, 11:03
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители расследуют дело об отключении от электроэнергии шахты "Горская" в Луганской области, сообщил в среду представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
В понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены. Лисянский заявил, что на шахте "Горская" шестеро горняков отказываются подниматься на поверхность в связи с отключением шахты от электроэнергии. Позже Волынец сообщил, что еще шестеро горняков отказались выходить на поверхность, таким образом, под землей протестуют 12 шахтеров.
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"По факту отключения шахты от электроэнергии внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по статьям: 273 часть 1 УК Украины - "нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах"; 364 часть 2 УК Украины - "злоупотребление властью или служебным положением", - написал Лисянский на своей странице в Facebook.
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