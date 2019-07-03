На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители расследуют дело об отключении от электроэнергии шахты "Горская" в Луганской области, сообщил в среду представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

В понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены. Лисянский заявил, что на шахте "Горская" шестеро горняков отказываются подниматься на поверхность в связи с отключением шахты от электроэнергии. Позже Волынец сообщил, что еще шестеро горняков отказались выходить на поверхность, таким образом, под землей протестуют 12 шахтеров.