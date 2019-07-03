В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс

РИМ, 3 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Суд итальянской Генуи приговорил к тюремному заключению трех человек, арестованных год назад по обвинению в вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе, сообщает газета Суд итальянской Генуи приговорил к тюремному заключению трех человек, арестованных год назад по обвинению в вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе, сообщает газета La Stampa

В начале августа прошлого года карабинеры Генуи сообщили, что исполнили шесть ордеров на арест в отношении шести вербовщиков, которые занимались отправкой добровольцев на восток Украины и их снабжением для участия в военном конфликте на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. К операции привело расследование вокруг организаций скинхедов области Лигурия.

К одному году и четырем месяцам заключения приговорен рабочий молдавского происхождения Владимир Вербицкий, который в следственных материалах обвинялся в участии за деньги в боях на юго-востоке Украины под позывным "Парма". Два года и восемь месяцев тюрьмы получил гражданин Албании Олси Крутани, также обвиняемый в вербовке наемников. Он является инструктором по рукопашному бою и выдавал себя за бывшего офицера российских ВВС.

На сделку со следствием пошел Антонио Катальдо - гражданин Италии, который в 2011 году был арестован в Ливии сотрудниками местных органов безопасности. Ему были предъявлены обвинения в участии в боевых действиях в Донбассе и в вербовке и вынесен приговор в два года и восемь месяцев.

Всего фигурантами дела стали около 15 человек. Местонахождение еще троих предполагаемых преступников, в отношении которых действует европейский ордер на арест, неизвестно, карабинеры не исключают, что они все еще могут находиться в зоне конфликта на востоке Украины.