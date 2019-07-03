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РИА Новости

Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто.
Зеленский начал свою речь с "шутки": он поприветствовал присутствующих на английском языке, затем произнес "На этом все" — и перешел на украинский.

"Очевидно, что оба языка для него чужие и даются с трудом", — написал Соловьев на своей странице в инстаграме.

Журналист также напомнил, что во время избирательной кампании и предыдущих выступлений украинский лидер говорил на родном, русском языке, однако теперь "боится".
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Владимир СоловьевВладимир ЗеленскийВ мире
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Это не новость, это сплетня. Как и очень многие так называемые "новости" на этом портале.
3 июля, 11:31
ffurby.fur
10001130
Еще один смеяльщик устроили соревнование кто лучше кого то пересмеет ...нонсенс однако и тенденция...
3 июля, 11:13
сергей гриньков
4000115
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