Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто.

Зеленский начал свою речь с "шутки": он поприветствовал присутствующих на английском языке, затем произнес "На этом все" — и перешел на украинский.

"Очевидно, что оба языка для него чужие и даются с трудом", — написал Соловьев на своей странице в инстаграме .