Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто.
Зеленский начал свою речь с "шутки": он поприветствовал присутствующих на английском языке, затем произнес "На этом все" — и перешел на украинский.
"Очевидно, что оба языка для него чужие и даются с трудом", — написал Соловьев на своей странице в инстаграме.
Журналист также напомнил, что во время избирательной кампании и предыдущих выступлений украинский лидер говорил на родном, русском языке, однако теперь "боится".
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