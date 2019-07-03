Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тегеран с 7 июля откажется от перепрофилирования реактора в Араке, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств, вернёт его к состоянию, при котором возможно производство плутония, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"С 7 июля, что касается реактора в Араке, ...мы реактор в Араке вернём к прежнему состоянию, то есть к такому, которое, по вашим (зарубежных стран) словам, является опасным и при котором возможно производство плутония", - сказал Роухани, объясняя, в чём будет заключаться следующий этап сокращения обязательств Ирана в рамках ядерной сделки.

По словам иранского президента, произойдет это в том случае, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств в ее рамках.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе предполагает, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Предполагается, что перепроектированный и перестроенный реактор в Араке не будет нарабатывать плутоний оружейного качества.

Иран неоднократно заявлял, что не стремится получить ядерное оружие.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.