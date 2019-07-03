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РИА Новости

Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тегеран с 7 июля откажется от перепрофилирования реактора в Араке, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств, вернёт его к состоянию, при котором возможно производство плутония, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"С 7 июля, что касается реактора в Араке, ...мы реактор в Араке вернём к прежнему состоянию, то есть к такому, которое, по вашим (зарубежных стран) словам, является опасным и при котором возможно производство плутония", - сказал Роухани, объясняя, в чём будет заключаться следующий этап сокращения обязательств Ирана в рамках ядерной сделки.
Отрывок выступления президента был опубликован в Telegram-канале иранского государственного телевидения.
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По словам иранского президента, произойдет это в том случае, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств в ее рамках.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе предполагает, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Предполагается, что перепроектированный и перестроенный реактор в Араке не будет нарабатывать плутоний оружейного качества.
Иран неоднократно заявлял, что не стремится получить ядерное оружие.
В годовщину выхода США из ядерной сделки  Иран  8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи  Иран  дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов  Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы  Ирана  за указанный срок, Тегеран заявлял о готовности приостановить модернизацию реактора в  Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеХасан РоуханиТегеран (город)ИранВ мире
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