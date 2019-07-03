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РИА Новости

МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Штатную численность МВД России могут увеличить на 2,4 тысячи человек, до 897 тысяч - соответствующий проект указа президента России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как объяснили авторы документа в пояснительной записке, новые сотрудники нужны для укрепления органов внутренних дел на Дальнем Востоке.
"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел России (без персонала по охране и обслуживанию зданий) … в количестве 897 283 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел в количестве 749 273 человек", - говорится в тексте.
Укрепить полицию на Дальнем Востоке, отмечают авторы документа, надо в связи с ростом населения, образованием города Циолковский для сотрудников космодрома Восточный, строительством автодорог и "сохранением имеющегося уровня преступности".
При этом, как подчеркивают авторы, решить проблему укрепления безопасности на Дальнем Востоке перераспределением уже работающих сотрудников невозможно из-за сокращений в министерстве на протяжении последних семи лет.
Увеличение штата МВД РФ, как указано в законопроекте, обойдется федеральному бюджету более чем в 27 миллиардов рублей.
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