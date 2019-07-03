Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T10:49Z
https://ria.ru/20190703/1556151844.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155005/48/1550054898_0:228:3072:1956_1036x0_80_0_0_ed22370387e9383930d197f7fd46e582.jpg
РИА Новости

Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT

Вчера, 10:49
202
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Мошенничество в сфере информационных технологий и в интернете необходимо наказывать более жестко, чем это делается сейчас, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе Международной конференции по страхованию.
"Если мы не создадим неотвратимость и жесткость наказания за мошенничество в новых технологиях, то новые технологии будут нести очень большие риски. И здесь степень неотвратимости должна вырасти и степень жесткости должна вырасти. Всякие хакеры и так далее ... должны иметь очень сильный downside (негативные последствия - ред.), чтобы ограничить эту деятельность", - сказал Швецов.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
21 июня, 14:43
Греф рассказал, как вопросы кибербезопасности сказываются на его сне
По его мнению, нынешнее правоприменение и праворугелирование недостаточно жестко относится к правонарушениям в области интернета и новых технологий, и это создает проблемы. За 10 лет придет осознание, что мир, построенный на кибертехнологиях, должен защищать себя от киберпреступности, добавил он.
1200001
Обсудить 0
Сергей ШвецовРоссияЭкономика
Рекомендуем
В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
РИА
Новости
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ. 8 октября 2018
Долговая нагрузка не является поголовной проблемой, заявили в Центробанке
Эво Моралес
Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
Опережающее замедление инфляции может продолжится в июле, заявили в ЦБ
Лента
новостей
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Александр Панкин
МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
В Новосибирске школьница ранила пассажира трамвая
Финомбудсмен за первый месяц работы получил почти 2,4 тысячи обращений
На Кипре не комментируют публикации о закрытии счетов россиян
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов выразил опасения, что банк "Восточный" не выживет
В Бурятии предупредили о повышении уровня воды в реках
Танк Т-14 Армата
В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния