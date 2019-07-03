Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Мошенничество в сфере информационных технологий и в интернете необходимо наказывать более жестко, чем это делается сейчас, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе Международной конференции по страхованию.

"Если мы не создадим неотвратимость и жесткость наказания за мошенничество в новых технологиях, то новые технологии будут нести очень большие риски. И здесь степень неотвратимости должна вырасти и степень жесткости должна вырасти. Всякие хакеры и так далее ... должны иметь очень сильный downside (негативные последствия - ред.), чтобы ограничить эту деятельность", - сказал Швецов.