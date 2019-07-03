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РИА Новости

Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО

Вчера, 10:48
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июля 2019
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов настаивает на необходимости введения в международных аэропортах Дальнего Востока режима tax free.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, где подведут итоги деятельности в 2018 году и поставят задачи на 2019 год.
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"Мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free", - заявил Козлов.
Он напомнил, что с апреля 2018 года в 12 регионах России в экспериментальном порядке действует режим tax free, когда иностранным туристам возвращается НДС при вывозе товаров за границу.
"Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах – Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды", - пояснил министр.
Он попросил всех ответственных за это направление подготовить предложение по включению аэропортов Владивостока и Благовещенска в список регионов, где проходит эксперимент, для рассмотрения на площадке у председателя правительства.
Символика оператора системы tax free компании Global Blue
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Министерство развития Дальнего Востока РФАлександр КозловРоссияЭкономика
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