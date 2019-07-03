Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июля 2019

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов настаивает на необходимости введения в международных аэропортах Дальнего Востока режима tax free.

В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, где подведут итоги деятельности в 2018 году и поставят задачи на 2019 год.

"Мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free", - заявил Козлов.

Он напомнил, что с апреля 2018 года в 12 регионах России в экспериментальном порядке действует режим tax free, когда иностранным туристам возвращается НДС при вывозе товаров за границу.

"Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах – Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды", - пояснил министр.