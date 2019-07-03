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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес

Вчера, 10:46
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Выход из ситуации в Венесуэле возможен только через диалог, в том числе между президентами США и латиноамериканской страны, считает президент Боливии Эво Моралес.
"Повторю – диалог", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, какие выходы из ситуации в Венесуэле он видит.
По мнению, Моралеса, двусторонняя встреча президентов США и Венесуэлы Дональда Трампа и Николаса Мадуро могла бы помочь найти решение. "Конечно, должна быть политическая воля. Я слышал, что Мадуро хотел встретиться, но Трамп отказался", - сказал он.
Президент Боливии Эво Моралес
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"Любое голосование с участием Мадуро могло бы решить проблему. США просят идти на выборы, где не участвует Мадуро. Это недемократично", - добавил Моралес.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДональд ТрампНиколас МадуроЭво МоралесВенесуэлаБоливияСША
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