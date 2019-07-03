Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес

КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Выход из ситуации в Венесуэле возможен только через диалог, в том числе между президентами США и латиноамериканской страны, считает президент Боливии Эво Моралес.

"Повторю – диалог", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, какие выходы из ситуации в Венесуэле он видит.

По мнению, Моралеса, двусторонняя встреча президентов США и Венесуэлы Дональда Трампа и Николаса Мадуро могла бы помочь найти решение. "Конечно, должна быть политическая воля. Я слышал, что Мадуро хотел встретиться, но Трамп отказался", - сказал он.

"Любое голосование с участием Мадуро могло бы решить проблему. США просят идти на выборы, где не участвует Мадуро. Это недемократично", - добавил Моралес.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.