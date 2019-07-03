Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура заявил, что дальневосточная столица является "окном" в Россию для его страны, эта роль становится все более важной из-за смещения центра мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион.

"В прошлом году столица ДФО была перенесена из Хабаровска во Владивосток. Говорят, что центр мировой экономики смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Будучи стратегическими партнерами в регионе, Япония и Россия развивают взаимодействие по многим направлениям. Владивосток служит "окном" в Россию, и эта роль становится все более и более важной. Генеральное консульство Японии в свою очередь планирует направить все усилия на развитие сотрудничества во всех областях - от бизнеса и до культурных и гуманитарных обменов", - сказал Накамура в интервью РИА Новости.