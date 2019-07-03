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РИА Новости

Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"

Вчера, 10:43
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура заявил, что дальневосточная столица является "окном" в Россию для его страны, эта роль становится все более важной из-за смещения центра мировой экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион.
"В прошлом году столица ДФО была перенесена из Хабаровска во Владивосток. Говорят, что центр мировой экономики смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Будучи стратегическими партнерами в регионе, Япония и Россия развивают взаимодействие по многим направлениям. Владивосток служит "окном" в Россию, и эта роль становится все более и более важной. Генеральное консульство Японии в свою очередь планирует направить все усилия на развитие сотрудничества во всех областях - от бизнеса и до культурных и гуманитарных обменов", - сказал Накамура в интервью РИА Новости.
Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура
Вчера, 10:42
Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
По его словам, в течение Года Японии в России генеральное консульство проводило музыкальные концерты, театральные представления, демонстрации традиционных видов искусств и спортивные соревнования.
Читайте полный текст интервью >>
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Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура
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