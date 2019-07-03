Генконсул Коитиро Накамура: Владивосток служит Японии окном в Россию

Россия и Япония завершила перекрестные Годы двух стран, а недавно Москва и Токио договорились провести Год межрегиональных обменов. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура, вступивший в должность несколько месяцев назад, рассказал в интервью РИА Новости о перспективах сотрудничества регионов двух стран, о планируемых бизнес-миссиях на Дальний Восток и о том, почему Владивосток для Японии является окном в Россию. Беседовала Надежда Егорова.

— Господин Накамура, во Владивостоке вы работаете с января этого года. Нравится ли вам дальневосточная столица?

— Это очень красивый и динамичный город. Здесь не только активно развивается экономическая деятельность, но и кипит культурная жизнь. Одной из его притягательных черт я бы выделил вкусную еду, сочетающую в себе традиции русской кухни и кулинарные особенности восточных стран. Мне было приятно жить здесь эти месяцы.

— Что можете сказать об основных задачах на этой должности во Владивостоке? Что уже успели сделать?

— В прошлом году столица Дальневосточного федерального округа была перенесена из Хабаровска во Владивосток. Говорят, что центр мировой экономики смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Будучи стратегическими партнерами в регионе, Япония и Россия развивают взаимодействие по многим направлениям. Владивосток служит окном в Россию, и эта роль становится все более и более важной. Генеральное консульство Японии, в свою очередь, планирует направить все усилия на развитие сотрудничества во всех областях — от бизнеса до культурных и гуманитарных обменов.

В течение Года Японии в России мы проводили различные культурные мероприятия, чтобы местные жители смогли понять очарование нашей страны. Это были музыкальные концерты, театральные представления, демонстрации традиционных видов искусств, спортивные соревнования и прочее. Например, недавно во Владивостоке и Находке прошли выступления исполнителей ритуальных синтоистских танцев "Ивами Кагура" из префектуры Симанэ, у которой с Приморским краем подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве. Роскошные костюмы исполнителей и ритмичные танцы привели в восторг зрителей представления, в зале царила невероятная энергетика. Кроме того, мы организовали фотовыставку, кинофестиваль и оперный спектакль "Юдзуру". Я приехал во Владивосток совсем недавно, а мы уже успели провести столько мероприятий.

— Намерены ли японские компании запускать проекты на Дальнем Востоке в ближайшем будущем?

— Я думаю, запуск в Приморье режима территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также географическая близость к Японии способствуют росту интереса японских предприятий к краю. В прошлом году, например, открылся японский реабилитационный центр "Хокуто", который высоко оценили приморцы. Также реализован проект по созданию завода двигателей Mazda, его посетили первые лица Японии и России.

Сейчас в тестовом режиме реализуется совместный проект по тепличному выращиванию японской клубники в Приморье, о чем подписано соответствующее соглашение между ДВФУ и Токийским сельскохозяйственным университетом. Кроме того, в апреле японская компания "Никкэн Сэккэй" представила губернатору Приморья Олегу Кожемяко концепцию мастер-плана по развитию Владивостока. Я надеюсь, что в будущем на основе этого мастер-плана реализуется конкретный проект благоустройства города.

Таким образом, работают различные проекты и разрабатываются новые, и я намерен и дальше прилагать усилия к тому, чтобы существующие проекты получили развитие, а успешные примеры их реализации дали толчок к появлению новых.

— Недавно вы встречались с руководством Дальневосточного отделения РАН. Пришли ли к договоренности о сотрудничестве? Планируется ли научный обмен между ДВО РАН и институтами Японии?

— По случаю вступления в должность генерального консула я нанес визит вежливости председателю ДВО РАН Валентину Сергиенко. На встрече мы договорились продолжить развивать сотрудничество. От академика Сергиенко я узнал, что деятельность РАН и ее Дальневосточного отделения ведется по двум основополагающим направлениям: научно-исследовательская работа и подготовка научных кадров. А также, что среди многочисленных ученых Академии есть лауреаты Нобелевской премии. Кроме того, активно реализуются совместные с зарубежными учеными научные проекты. Я еще раз убедился, насколько важна роль ДВО РАН.

Помимо исследований цунами, которые ДВО РАН проводит совместно с университетом Тохоку, реализуются другие научные проекты со многими японскими университетами, например с Токийским университетом, Киотским университетом, Осакским университетом и другими. Научно-исследовательская деятельность ДВО РАН затрагивает множество различных областей, и я надеюсь, что сотрудничество с японскими институтами будет развиваться и впредь. А генеральное консульство Японии будет по возможности содействовать этому развитию.

— Планируется ли визит в Приморье японской бизнес-делегации?

— В последние годы с ростом числа японских бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с Приморьем, сюда все чаще ездят бизнес-миссии. Поэтому я рассчитываю, что на Восточный экономический форум в сентябре прибудет еще более многочисленная японская бизнес-делегация, чем в предыдущие годы.

Также важны визиты делегаций местных органов самоуправления Японии, которых с Приморским краем связывают добрососедские отношения. Так, в марте Приморье посетил губернатор префектуры Хоккайдо. Желание приехать сюда летом изъявили представители торгово-промышленных палат многих городов Японии. В дальнейшем мы ожидаем визиты японских делегаций различного уровня, включая визиты губернаторов и руководства торгово-промышленных палат. Я надеюсь, что японско-российское сотрудничество между региональными органами власти будет процветать, а деловые и экономические связи окрепнут.

Кроме того, на протяжении последних лет ежегодно делегация министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии вместе с представителями частных предприятий посещает Дальний Восток России. В этом году тоже запланирован такой визит в Приморье. Делегация изучит потребности россиян с точки зрения сельского хозяйства, рыборазведения и рыбообработки, а также оценит бизнес-климат Приморья. Сельское, лесное и рыбное хозяйство — ведь тоже одно из перспективных направлений сотрудничества Японии и России.

— Какие еще перспективные направления вы могли бы выделить в бизнес-сотрудничестве Японии и Дальнего Востока?

— На встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в мае 2016 года, был подписан план сотрудничества из восьми пунктов, что дало толчок к более активной реализации совместных японско-российских проектов по различным направлениям. Одним из пунктов плана значится "Градостроительство с целью создания комфортной и чистой среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь". В соответствии с этим пунктом и на основе мастер-плана, о котором я уже упоминал, продвигаются проекты по развитию городской инфраструктуры Владивостока. Продвигается наше сотрудничество для того, чтобы Владивосток соответствовал статусу столицы ДФО и площадки для взаимодействия России и стран Тихоокеанского региона.

Кроме того, в плане есть пункт "Развитие промышленности на Дальнем Востоке, формирование в этом регионе экспортной базы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона". В нем речь идет об использовании богатых природных ресурсов Дальнего Востока, производстве на основе японских технологий продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также о развитии инфраструктуры для экспортной базы с помощью модернизации портовых объектов.

Еще одна перспективная, на мой взгляд, область – это туризм. По числу туристов, посетивших Приморье, Япония занимает третье место после Китая и Южной Кореи. В прошлом году эта цифра достигла примерно 20 тысяч человек, то есть наблюдается тенденция к росту турпотока из Японии. Мне известно, что сейчас вносятся некоторые корректировки в процедуру оформления российских электронных виз. Хочется верить, что эти изменения позволят японцам еще свободнее посещать Россию. В январе на встрече на высшем уровне лидеры наших стран договорились увеличить к 2023 году совместный туристический поток до 400 тысяч человек, то есть до 200 тысяч человек с каждой стороны. Я думаю, для достижения этой цели потребуются усилия как со стороны Японии, так и со стороны России.

— Какой состав делегации Японии ожидается на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре? Кто ее возглавит?

— На втором Восточном экономическом форуме в 2016 году Абэ огласил принципы плана сотрудничества из восьми пунктов и предложил Путину ежегодно встречаться на площадке ВЭФ для обеспечения стабильности его реализации. Это предложение встретили аплодисментами. Таким образом, в третьем и четвертом ВЭФ участие принимали члены кабинета министров Японии во главе с Абэ. Что касается пятого ВЭФ, который пройдет в сентябре этого года, то официального решения по составу участников пока нет.

— В рамках Года Японии в России прошло множество культурных мероприятий. Расскажите об итогах этого масштабного проекта.

— В Приморье, на Камчатке и в Магаданской области, которые входят в наш консульский округ, реализовано 115 культурных проектов, в них приняли участие около 140 тысяч человек. Самым серьезным результатом стало то, что нам удалось осуществить этот грандиозный проект, равного которому по размаху и количеству участников еще не было в истории японско-российского культурного обмена. В успехе этого проекта заложен потенциал для развития культурного сотрудничества между нашими странами.