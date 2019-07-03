Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T10:42Z
https://ria.ru/20190703/1556151442.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155610/94/1556109488_0:110:3092:1849_1036x0_80_0_0_94230d1ed20ae78e65e3c0c64e370ee4.jpg
РИА Новости

Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке

Вчера, 10:42
1430
© Фото : предоставлено генконсульством Японии во ВладивостокеГенеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура
Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура
© Фото : предоставлено генконсульством Японии во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура, который работает в этой должности с января 2019 года, рассказал, что оценил местную кухню.
"Это очень красивый и динамичный город. Здесь не только активно развивается экономическая деятельность, но и кипит культурная жизнь. Одной из его притягательных черт я бы выделил вкусную еду, сочетающую в себе традиции русской кухни и кулинарные особенности восточных стран. Мне было приятно жить здесь эти месяцы", - сказал Накамура в интервью РИА Новости.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке
6 сентября 2018, 09:12
Премьер Японии обещал конкретную работу по развитию ВладивостокаПремьер-министр Японии Синдзо Абэ обещает конкретную работу по развитию Владивостока.
1300103
Обсудить 0
ВладивостокЯпонияОбщество
Рекомендуем
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
РИА
Новости
Посольство США выразило соболезнования семьям погибших в России подводников
Владимир Джабаров
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
Порт Пирей, Греция
Греция не намерена запрещать швартовку кораблей ВМФ России в своих портах
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Минобороны опровергло информацию о "взрыве газа" на подводном аппарате
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Схема работы лазера на свободных электронах
Российские физики рассказали о "рентгеновской" революции в биологии
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Частный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния