Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура, который работает в этой должности с января 2019 года, рассказал, что оценил местную кухню.

"Это очень красивый и динамичный город. Здесь не только активно развивается экономическая деятельность, но и кипит культурная жизнь. Одной из его притягательных черт я бы выделил вкусную еду, сочетающую в себе традиции русской кухни и кулинарные особенности восточных стран. Мне было приятно жить здесь эти месяцы", - сказал Накамура в интервью РИА Новости.