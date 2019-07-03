Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился к силовым ведомствам с требованием предоставить информацию о месте проживания экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, что позволит ЦИК отменить их регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады.

Во вторник Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Ранее им отказали в регистрации, поскольку они не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Условие о проживании в стране на протяжении пяти лет является обязательным для всех кандидатов в депутаты. Против обоих кандидатов на Украине возбуждены уголовные дела.

"Это (их регистрация - ред.) грубое нарушение закона и справедливости, поскольку есть очевидный факт, что они в последние пять лет не находились на Украине. Как глава Верховной рады обращаюсь с запросом к генеральной прокуратуре, службе безопасности, госпогранслужбе с требованием немедленно предоставить ведомости о нахождении этих лиц на территории Украины, Это даст основания ЦИК отменить решение об их регистрации", - сказал Парубий на заседание Верховной рады в среду. Он выразил надежду, что силовые ведомства предоставят эту информацию как можно быстрее.

Клюев подозревается на Украине в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.