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РИА Новости

Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился к силовым ведомствам с требованием предоставить информацию о месте проживания экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, что позволит ЦИК отменить их регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады.
Во вторник Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Ранее им отказали в регистрации, поскольку они не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Условие о проживании в стране на протяжении пяти лет является обязательным для всех кандидатов в депутаты. Против обоих кандидатов на Украине возбуждены уголовные дела.
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"Это (их регистрация - ред.) грубое нарушение закона и справедливости, поскольку есть очевидный факт, что они в последние пять лет не находились на Украине. Как глава Верховной рады обращаюсь с запросом к генеральной прокуратуре, службе безопасности, госпогранслужбе с требованием немедленно предоставить ведомости о нахождении этих лиц на территории Украины, Это даст основания ЦИК отменить решение об их регистрации", - сказал Парубий на заседание Верховной рады в среду. Он выразил надежду, что силовые ведомства предоставят эту информацию как можно быстрее.
Клюев подозревается на Украине в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеАнатолий ШарийАндрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичКиевУкраинаВ мире
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