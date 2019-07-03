В Бурятии предупредили о повышении уровня воды в реках

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, прогнозируется повышение уровня воды в реках из-за осадков, соответствующее сообщение распространило региональное управление МЧС.
Ранее правительство республики сообщило, что за минувшую неделю в связи с интенсивным выпадением осадков в Бурятии подтопило несколько домов и объектов инфраструктуры, в ряде районов размыто дорожное полотно. Были введены режимы ЧС или "Повышенная готовность" на территории нескольких муниципалитетов и в Улан-Удэ.
"На реках юго-западных районов республики в связи с ожидающимися осадками возможен подъём уровней воды, на малых реках с выходом воды на пойму - образование селевых потоков. Данная информация направлена в адрес муниципальных образований Республики Бурятия в целях проведения превентивных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным Бурятского гидрометцентра, днем в среду и ночью в четверг по юго-западным, местами южным районам и южному Прибайкалью ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление ветра при грозах до 20 метров в секунду, местами возможен град. Спасатели предупредили жителей о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду.