Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T10:37Z
https://ria.ru/20190703/1556151343.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Бурятии предупредили о повышении уровня воды в реках

Вчера, 10:37
211
КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, прогнозируется повышение уровня воды в реках из-за осадков, соответствующее сообщение распространило региональное управление МЧС.
Ранее правительство республики сообщило, что за минувшую неделю в связи с интенсивным выпадением осадков в Бурятии подтопило несколько домов и объектов инфраструктуры, в ряде районов размыто дорожное полотно. Были введены режимы ЧС или "Повышенная готовность" на территории нескольких муниципалитетов и в Улан-Удэ.
"На реках юго-западных районов республики в связи с ожидающимися осадками возможен подъём уровней воды, на малых реках с выходом воды на пойму - образование селевых потоков. Данная информация направлена в адрес муниципальных образований Республики Бурятия в целях проведения превентивных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным Бурятского гидрометцентра, днем в среду и ночью в четверг по юго-западным, местами южным районам и южному Прибайкалью ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, усиление ветра при грозах до 20 метров в секунду, местами возможен град. Спасатели предупредили жителей о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду.
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 08:26
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
000000
Обсудить 0
БурятияПроисшествия
Рекомендуем
В двух районах Иркутской области повышается уровень воды в реке Уда
РИА
Новости
Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
Сибирский ученый открыл новый род моллюсков
Лента
новостей
В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
Алексей Цыденов
Глава Бурятии рассказал, как регион готовится противостоять паводку
После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Вид на город Алеппо
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
Президент Украины Владимир Зеленский
Си-Эн Тауэр в Торонто загорится цветами флага Украины в честь Зеленского
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Президент Боливии Эво Моралес
Провокации США в отношении Венесуэлы подходят к концу, считает Моралес
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Из-за паводка в Иркутской области погибли несколько тысяч голов скота
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния