В Бурятии предупредили о повышении уровня воды в реках

Ранее правительство республики сообщило, что за минувшую неделю в связи с интенсивным выпадением осадков в Бурятии подтопило несколько домов и объектов инфраструктуры, в ряде районов размыто дорожное полотно. Были введены режимы ЧС или "Повышенная готовность" на территории нескольких муниципалитетов и в Улан-Удэ.