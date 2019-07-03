В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинские полицейские задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Первую группу из трех молодых людей 19-ти и 20-ти лет правоохранители обнаружили в вечернее время, вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу. Вторая группа из трех человек 20-ти и 19-ти лет была задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.