В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинские полицейские задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Первую группу из трех молодых людей 19-ти и 20-ти лет правоохранители обнаружили в вечернее время, вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу. Вторая группа из трех человек 20-ти и 19-ти лет была задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.