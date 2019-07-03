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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали две группы сталкеров

Вчера, 10:36
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Украинские полицейские задержали две группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Первую группу из трех молодых людей 19-ти и 20-ти лет правоохранители обнаружили в вечернее время, вблизи КПП "Дитятки" в лесном массиве. Киевлянин и жители Кропивницкого планировали свой отдых в радиационном лесу. Вторая группа из трех человек 20-ти и 19-ти лет была задержана поздно вечером на территории объекта "Чернобыль-2". Молодые люди из Львова и Кривого Рога надеялись на специфический отдых в Чернобыльской зоне", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
13 июня, 08:00
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