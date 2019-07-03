Провокации США в отношении Венесуэлы подходят к концу, считает Моралес

КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Провокации США в отношении Венесуэлы подходят к концу, США проигрывают на многих континентах, считает президент Боливии Эво Моралес.

"Я чувствую, что эти провокации, исходящие от североамериканской империи, подходят к концу", - сказал он.

"Они (США) не смогли доминировать в других частях, кроме, возможно, Ливии, они потерпят неудачу на других континентах", - добавил президент.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.