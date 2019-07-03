Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T10:33Z
https://ria.ru/20190703/1556151207.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152263/50/1522635083_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d519fbe7f6ee93492238391df8d37888.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Провокации США в отношении Венесуэлы подходят к концу, считает Моралес

Вчера, 10:33
480
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес . Архивное фото
КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 3 июл - РИА Новости. Провокации США в отношении Венесуэлы подходят к концу, США проигрывают на многих континентах, считает президент Боливии Эво Моралес.
"Я чувствую, что эти провокации, исходящие от североамериканской империи, подходят к концу", - сказал он.
"Они (США) не смогли доминировать в других частях, кроме, возможно, Ливии, они потерпят неудачу на других континентах", - добавил президент.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Вчера, 10:22
Проблемы Венесуэлы должен решать народ, считает Моралес
1900000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеЭво МоралесВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на город Алеппо
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
РИА
Новости
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Моралес заявил о заинтересованности Боливии в закупке российского оружия
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Проблемы Венесуэлы должен решать народ, считает Моралес
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
Президент Боливии Эво Моралес
Россия гарантирует невмешательство США в дела государств, считает Моралес
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иран с 7 июля намерен обогащать уран на уровне выше предусмотренного СВПД
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
На Кипре не комментируют публикации о закрытии счетов россиян
В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
Владимир Джабаров
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
Вид на Гавану, Куба
Куба и Турция примут больных из Венесуэлы
Эво Моралес
Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния