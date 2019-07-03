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РИА Новости

ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" административный штраф на 100 тысяч рублей за рассылку потребителям информацию о сигаретах по электронной почте, что нарушает закон о рекламе, сообщается на сайте ФАС.
"Компания рекламировала сигареты L&M, рассылая письма по электронной почте, что прямо противоречит закону о рекламе... который запрещает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе и в электронном виде", — говорится в сообщении службы.
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В мае ФАС сообщала, что с жалобой на получение по электронной почте рекламы сигарет к ней обратился некий гражданин. В письме приводилось изображение пачек сигарет L&M и текст с описанием товара. В итоге ведомство признало "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" нарушителем закона о рекламе и предписало компании как рекламодателю прекратить нарушение.
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ФАСРоссияPhilip Morris InternationalЭкономика
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