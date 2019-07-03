ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" административный штраф на 100 тысяч рублей за рассылку потребителям информацию о сигаретах по электронной почте, что нарушает закон о рекламе, сообщается на сайте ФАС.

"Компания рекламировала сигареты L&M, рассылая письма по электронной почте, что прямо противоречит закону о рекламе... который запрещает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе и в электронном виде", — говорится в сообщении службы.