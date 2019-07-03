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РИА Новости

Володин призвал поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки

Вчера, 10:21
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал участников парламентской конференции "Россия - Африка" законодательно обеспечить поддержку программ в области изучения русского языка, в том числе подготовку педагогов-русистов из африканских стран.
"В настоящее время в нашей стране обучается 17 тысяч африканских студентов. Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые возможности сотрудничества с крупными российскими вузами", - сказал Володин в ходе конференции.
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Спикер Госдумы считает необходимым в рамках конференции обсудить вопросы гармонизации законодательства стран в научно-образовательной сфере.
"Необходимо законодательно обеспечить поддержку программ в области изучения русского языка, включая подготовку педагогов-русистов из африканских стран", - также заявил Володин.
Парламентская конференция "Россия - Африка" проводится в рамках второго Международного форума "Развитие парламентаризма", организованного Государственной думой.
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