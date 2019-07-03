Володин призвал поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал участников парламентской конференции "Россия - Африка" законодательно обеспечить поддержку программ в области изучения русского языка, в том числе подготовку педагогов-русистов из африканских стран.

"В настоящее время в нашей стране обучается 17 тысяч африканских студентов. Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые возможности сотрудничества с крупными российскими вузами", - сказал Володин в ходе конференции.