В Москве кассир обменного пункта сбежала с 41 миллионом рублей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудница столичного пункта обмена валюты похитила 41 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе московской полиции.
"В пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги, сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами", — рассказали в пресс-службе.
Как сообщало агентство городских новостей "Москва", кассир заперла дверь изнутри, а директор с инкассаторами остались ждать на улице. Через некоторое время директор обошел здание и обнаружил, что окно пункта, выходящее во двор, открыто, а в помещении никого нет.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, злоумышленнице грозит до десяти лет колонии.
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