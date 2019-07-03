Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T10:17Z
https://ria.ru/20190703/1556150839.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149347/88/1493478858_0:136:3110:1885_1036x0_80_0_0_8cddb10e4013d685107b802f3d0dc5f2.jpg
РИА Новости

В Москве кассир обменного пункта сбежала с 41 миллионом рублей

Вчера, 10:17
16431
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара на табло курса обмена валют
Знак доллара на табло курса обмена валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Знак доллара на табло курса обмена валют . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудница столичного пункта обмена валюты похитила 41 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе московской полиции.
"В пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги, сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами", — рассказали в пресс-службе.
Как сообщало агентство городских новостей "Москва", кассир заперла дверь изнутри, а директор с инкассаторами остались ждать на улице. Через некоторое время директор обошел здание и обнаружил, что окно пункта, выходящее во двор, открыто, а в помещении никого нет.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, злоумышленнице грозит до десяти лет колонии.
Вывеска Альфа-банка. Архивное фото
9 июля 2018, 18:14
Охранник рассказал, зачем украл из "Альфа-банка" десять миллионов рублей
1112821861330
Обсудить 14
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну сейчас быренько на попутках до минска, оттуда в киев, а оттуда в польшу за взятку и свобода.
3 июля, 10:24
ЯСЯ Считаю
1452001
Просто подстава какая то. Не могут ли они быть в сговоре. Кассир и предприниматель.
3 июля, 10:45
О России думаю
533001
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
РИА
Новости
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Усталый медведь прогнал США: сколько Россия "потеряла" на сделке с ОПЕК
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
В Кургане мобильный телефон взорвался в руках у ребенка
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Заплатить за 400 лет рабства: Америку призывают к покаянию
Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России
Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
Олег Дерипаска
Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране
Один из обвиняемых в групповом изнасиловании 18-летней девушки в зале суда во Фрайбурге, Германия. 26 июня 2019
Насильник-мигрант просит снисхождения. Он не знал, что нельзя насиловать
Доллары
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния