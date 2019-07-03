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РИА Новости

Беженцам из Донбасса, пожаловавшимся Путину, дали российское гражданство

Вчера, 10:16
10695
© Фото : официальный сайт города Набережные ЧелныМэр города Набережные Челны Наиль Магдеев встретился с семьей Люльковичей
Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев встретился с семьей Люльковичей
© Фото : официальный сайт города Набережные Челны
МОСКВА/КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости. Трое членов семьи Люльковичей из Донбасса, попросивших помощи у Путина во время прямой линии, получили российские паспорта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Семья Люльковичей, в которой девять детей, живет в Набережных Челнах с 2014 года, после того как переехали из Донбасса из-за войны. Они живут в арендуемой квартире. Пока у них есть только статус беженцев, поэтому они не могут получать все социальные гарантии.
В ходе прямой линии глава семьи Владимир Люлькович попросил Владимира Путина помочь получить гражданство. Президент Татарстана Рустам Минниханов сразу же поручил навестить семью и подготовить предложения по решению жилищного вопроса.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
20 июня, 16:59
Власти Татарстана помогут семье украинских беженцев, обратившихся к Путину
Как рассказала Волк, сегодня паспорт получили 24-летняя Екатерина, 28-летний Ричард и 22-летний Джимми Люльковичи.
По ее словам, сейчас "принимаются меры по закреплению правового статуса" в отношении остальных членов семьи.
По словам Дмитрия Люльковича, они не ожидали столь быстрого решения вопроса.
"Российское гражданство, паспорт открывают возможности для всего", - сказал он РИА Новости.
Руслан Бальбек
17 июня, 10:58
В Госдуме объяснили, зачем бывшие крымчане попросили российское гражданство
150511825
Обсудить 12
МВД РоссииДонбассМВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А вот таким как-раз и не надо давать граждаство! Когда люди гибли, защищая Донбасс - эти ричарды сбежали.
3 июля, 10:36
mxx876
6100010
Для пиара запустили, а остальным не дадут ибо на рейтинг уже не влияют, пусть там и дальше мрут за русский мир. Как там к стати митинги в поддержку донбасса в каждой деревне и городе россии или уже забыли про такое? Помогло?
3 июля, 10:29
ЯСЯ Считаю
2000011
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