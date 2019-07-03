Беженцам из Донбасса, пожаловавшимся Путину, дали российское гражданство

МОСКВА/КАЗАНЬ, 3 июл — РИА Новости. Трое членов семьи Люльковичей из Донбасса, попросивших помощи у Путина во время прямой линии, получили российские паспорта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Семья Люльковичей, в которой девять детей, живет в Набережных Челнах с 2014 года, после того как переехали из Донбасса из-за войны. Они живут в арендуемой квартире. Пока у них есть только статус беженцев, поэтому они не могут получать все социальные гарантии.

В ходе прямой линии глава семьи Владимир Люлькович попросил Владимира Путина помочь получить гражданство. Президент Татарстана Рустам Минниханов сразу же поручил навестить семью и подготовить предложения по решению жилищного вопроса.

Как рассказала Волк, сегодня паспорт получили 24-летняя Екатерина, 28-летний Ричард и 22-летний Джимми Люльковичи.

По ее словам, сейчас "принимаются меры по закреплению правового статуса" в отношении остальных членов семьи.

По словам Дмитрия Люльковича, они не ожидали столь быстрого решения вопроса.