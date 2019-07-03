Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил уверенность, что два государства будут и впредь развивать конструктивное двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин направил президенту республики Беларусь Александру Лукашенко поздравление с Днем независимости, который в этом году совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в телеграмме.