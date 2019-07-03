Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости и выразил уверенность, что два государства будут и впредь развивать конструктивное двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин направил президенту республики Беларусь Александру Лукашенко поздравление с Днем независимости, который в этом году совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в телеграмме.
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Путин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве.