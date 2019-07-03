На Кипре не комментируют публикации о закрытии счетов россиян

АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Центральный банк Кипра заявил, что не комментирует публикации о выдавливании остатков офшорного бизнеса с острова и закрытии счетов, в том числе россиян, и отметил, что действует в соответствии с законодательством.

Согласно многочисленным публикациям, банки на Кипре закрывают счета россиян. "Русскому бизнесу" становится все сложнее работать на Кипре – банки создают "токсичные условия" работы, закрывают счета и вынуждают выводить деньги из страны, рассказывал РИА Новости белорусский бизнесмен Иван Михневич, один из основателей всемирно известной компании Wargaming. По его словам, это началось около года назад с директивы Центрального банка Кипра после того, как власти Кипра решили окончательно завершить деофшоризацию экономики.

"Центральный банк Кипра (CBC) не комментирует публикации", - говорится в ответе регулятора на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать публикации.

"CBC как компетентный орган согласно соответствующему законодательству, ожидает, что контролируемые учреждения будут полностью выполнять положения законодательства. В связи с этим, если установлено, что деловые связи, которые они имели в прошлом, не отвечают законным обязанностям, учреждения должны принять меры, предусмотренные законами и директивами CBC, которые имеют силу закона и опубликованы на веб-сайте CBC", - заявил центробанк в ответ на вопрос о закрытии счетов.

Регулятор сослался на директиву "Предотвращение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма", опубликованную в 2018 году, и на соответствующую директиву ЕС, опубликованную 19 июня 2018 года в Официальном журнале ЕС.

"CBC в полной мере сотрудничает как внутри страны, так и на международном уровне с другими надзорными органами в соответствии с положениями соответствующего законодательства и двусторонними соглашениями при осуществлении своей надзорной деятельности",- говорится в письме.

Согласно статистике CBC, депозиты в кипрских банках уменьшились с 70,157 миллиарда евро в декабре 2012 года до 48,438 миллиарда в мае 2019 года. Депозиты не входящих в еврозону резидентов за этот период уменьшились с 21,518 миллиарда евро до 6,852 миллиарда. За последний год депозиты сокращались ежемесячно на 10-18%.