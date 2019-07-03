Россия гарантирует невмешательство США в дела государств, считает Моралес

"Россия - это страна, которая ищет равновесия среди международных держав. Россия избегает военных интервенций. Россия как государство и как народ всегда соблюдает международное право, поэтому отношения с Россией так важны не только для Боливии, но и для всех жителей планеты", - сказал глава государства в интервью РИА Новости.