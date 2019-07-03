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РИА Новости

Россия гарантирует невмешательство США в дела государств, считает Моралес

Вчера, 10:10
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
КОЧАБАМБА (Боливия), 3 июл - РИА Новости. Присутствие России в политической сфере создает баланс между странами, Россия гарантирует невмешательство США в дела государств, считает президент Боливии Эво Моралес.
"Россия - это страна, которая ищет равновесия среди международных держав. Россия избегает военных интервенций. Россия как государство и как народ всегда соблюдает международное право, поэтому отношения с Россией так важны не только для Боливии, но и для всех жителей планеты", - сказал глава государства в интервью РИА Новости.
"Россия - это форма, которая гарантирует невмешательство Соединенных Штатов в любую страну мира. Мы убеждены что система и модель США не являются гарантией ни жизни, ни человечеству. Они не хотят никакой конкуренции со стороны других стран мира", - добавил он.
По его мнению, Россия делится с другими странами своими возможностями, что существенно отличает ее от США. "В этом глубокая разница. Вот почему Россия так важна для мира", - отметил Моралес.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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