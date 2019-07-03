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РИА Новости

Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына

Вчера, 10:07
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Состояние здоровья основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось, рассказал его отец Джон Шиптон. Об этом сообщает австралийский телеканал SBS.
"Его дух чрезвычайно силен, он полон решимости бороться за свою свободу и свободу прессы, чтобы информировать нас о том, чем занимаются наши правительства", — сказал Шиптон.
Сегодня сторонники Ассанжа во главе с его отцом собрались на центральной площади Мельбурна, чтобы отпраздновать 48-й день рождения основателя WikiLeaks, пишет издание. Таким образом, Мельбурн стал одним из 60 городов мира, где проходят празднования по этому поводу.
Джулиан Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
1 июля, 11:31
Главред Wikileaks заявил, что Ассанж подаст иск в ЕСПЧ
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Однако в начале апреля этого года он покинул дипмиссию, и его сразу же задержали по ордеру, выданному семь лет назад за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая Ассанжа приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по его делу.
Власти США, в свою очередь, предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Британский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks в Соединенные Штаты в начале следующего года.
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Дело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
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