Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это, заявил, что этот шаг Ирана не стал неожиданностью, так как трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.