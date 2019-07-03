В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры

"Вчера на Уралмаше (микрорайон в Екатеринбурге) застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов – экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек. Он любил свою вторую Родину – Урал, он с уважением относился к людям любой национальности и он был уважаем всеми в Ассоциации народов Урала, насчитывающей сотни тысяч человек", – говорится в сообщении ассоциации.