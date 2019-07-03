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РИА Новости

В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры

Вчера, 09:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Бывший глава свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" Камчыбек Каримов убит во вторник в Екатеринбурге, заявляет ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области "Дом народов Урала" в соцсети Facebook.
"Вчера на Уралмаше (микрорайон в Екатеринбурге) застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов – экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек. Он любил свою вторую Родину – Урал, он с уважением относился к людям любой национальности и он был уважаем всеми в Ассоциации народов Урала, насчитывающей сотни тысяч человек", – говорится в сообщении ассоциации.
По данным местного портала Е1.ru, во вторник на Каримова около его дома напали двое неизвестных, которые после драки выстрелили в предпринимателя и скрылись.
В пресс-службах следственного управления СКР по Свердловской области и областного главка МВД РИА Новости не стали комментировать данные об убийстве.
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ЕкатеринбургКиргизияПроисшествия
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