Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Основной причиной смертности женщин трудоспособного возраста являются онкологические заболевания, сообщает РГ со ссылкой на данные Минздрава.
Так, по данным ведомства, в 2017 году от новообразований умерли 23,8% россиянок трудоспособного возраста.
На втором месте — болезни системы кровообращения, которые унесли жизни 22,9% женщин.
Причиной смерти 19,2% россиянок стали внешние причины (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи).
В Минздраве отметили, что в 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тысяч человек. По сравнению с 2016-м этот показатель снизился на 6,9%.
Ранее стало известно, что основная причина мужской смертности в России — болезни системы кровообращения.