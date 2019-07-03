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РИА Новости

Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России

Вчера, 09:21
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Основной причиной смертности женщин трудоспособного возраста являются онкологические заболевания, сообщает РГ со ссылкой на данные Минздрава.
Так, по данным ведомства, в 2017 году от новообразований умерли 23,8% россиянок трудоспособного возраста.
На втором месте — болезни системы кровообращения, которые унесли жизни 22,9% женщин.
Причиной смерти 19,2% россиянок стали внешние причины (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи).
В Минздраве отметили, что в 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тысяч человек. По сравнению с 2016-м этот показатель снизился на 6,9%.
Ранее стало известно, что основная причина мужской смертности в России — болезни системы кровообращения.
Татьяна Голикова
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да как же так, ведь пол года назад хвастались что жить стали все дольше, даже пенсию пришлось отодвинуть. А тут оказывается и вымираем по целому крупному городу в год. Пусть власть сама будет примером, у многих чиновников по 3 и более детей?Уж они то точно не нуждаются ни в очередях в садики, ни в медицине,ни в отдыхе, ни в деньгах. В стране никто не рожает, а мест в садиках всё равно нет. сверхдержавненько.
3 июля, 09:32
ЯСЯ Считаю
42120028
Все твои сообщения - чистая западная пропаганда против России. Ничего эффективного не предлагаешь, но критика направлена только на руководство России. Если бы ты не был прозападным ботом, то мог бы предложить изменения по оздоровлению нации, практикуемые в Финляндии или Германии. А тк - просто бот.
3 июля, 10:00
Sergey Samoylov
28100140
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