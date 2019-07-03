Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России

Так, по данным ведомства, в 2017 году от новообразований умерли 23,8% россиянок трудоспособного возраста.

В Минздраве отметили, что в 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тысяч человек. По сравнению с 2016-м этот показатель снизился на 6,9%.