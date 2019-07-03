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РИА Новости

Свыше 1,5 тысячи жителей Иркутской области в зоне паводка получили вакцины

Вчера, 09:10
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи жителей Иркутской области, находящихся в зоне паводка, сделали прививки в целях профилактики инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Ведомство с целью профилактики инфекций проводит иммунизацию и фагирование населения Иркутской области, находящегося в зоне подтопления.
"По оперативным данным, на второе июля привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А – 868 человек, из них 200 детей; против брюшного тифа – 135 человек; против дизентерии Зонне – 556. Подлежит профилактическому фагированию – 4500 человек, в том числе 500 детей", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре проинформировали, что вопросы, связанные с обеспечением населения продуктами питания и предметами первой необходимости, полностью решены. Кроме того, специалисты ведомства проанализировали цены на продукты в магазинах Нижнеудинска и Тулуна. "Фактов умышленного завышения розничных цен не выявлено", - подчеркивается в сообщении.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.
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