Свыше 1,5 тысячи жителей Иркутской области в зоне паводка получили вакцины

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи жителей Иркутской области, находящихся в зоне паводка, сделали прививки в целях профилактики инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство с целью профилактики инфекций проводит иммунизацию и фагирование населения Иркутской области, находящегося в зоне подтопления.

"По оперативным данным, на второе июля привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А – 868 человек, из них 200 детей; против брюшного тифа – 135 человек; против дизентерии Зонне – 556. Подлежит профилактическому фагированию – 4500 человек, в том числе 500 детей", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре проинформировали, что вопросы, связанные с обеспечением населения продуктами питания и предметами первой необходимости, полностью решены. Кроме того, специалисты ведомства проанализировали цены на продукты в магазинах Нижнеудинска и Тулуна. "Фактов умышленного завышения розничных цен не выявлено", - подчеркивается в сообщении.