Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T09:07Z
https://ria.ru/20190703/1556148929.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155231/50/1552315046_0:66:1025:642_1036x0_80_0_0_03df675a1ba424b99982ceb25c6fec55.jpg
РИА Новости

Парк "Усадьба Люблино" благоустроят до конца лета

Вчера, 09:07
70
© Комплекс городского хозяйства МосквыПроект нового входа в усадьбе Люблино
Проект нового входа в усадьбе Люблино
© Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Устройство двух спортивных зон завершается на юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино". Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
"В настоящий момент специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы почти полностью обустроили две спортивные зоны. На площадках установлены все тренажёры, осталось уложить финишный слой прорезиненного покрытия. Завершить работы по благоустройству парка планируется летом текущего года", - рассказал Бирюков.
В западной части парка расположилась обширная спортивная зона. На ней два теннисных корта, площадка с силовыми тренажерами и хоккейная коробка. Новую ледовую площадку можно будет использовать не только зимой, как каток, но и летом, например, для игры в мини-футбол.
Тематический парк Остров мечты в Москве
24 июня, 16:07
В Москве в парке "Остров мечты" смонтирован самый большой в Европе купол
Немного южнее располагается вторая спортивная зона, на ней реконструировали хоккейную коробку и площадки для воркаута, теперь там новые тренажеры - турники для подтягивания, разноуровневые рукоходы, брусья для отжимания и ходьбы на руках и шведская стенка. На некоторых тренажерах можно изменить уровень нагрузки.
"Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других коммуникаций. Также ведутся работы по устройству сцен для проведения массовых мероприятий. Кроме этого, здесь будут оборудованы детские площадки. А вдоль Люблинского пруда уже обустраивают уютную набережную. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники" - отметил Бирюков.
000001
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Отдыхающие у бассейнов санатория Заполярье в Сочи
Здравницы на Кубани вошли в топ-100 рейтинга инвестпривлекательности
РИА
Новости
Шеф-повар
Шеф-повар со звездой Мишлен будет кормить пассажиров самолетов
В Москве вновь появились каменная куница и иволга
Вид на город Алеппо
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
Лента
новостей
Виталий Милонов
В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию
В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов у радиорубки Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума
Минтруд рассказал о проекте по оценке квалификации выпускников колледжей
Президент США Дональд Трамп
В США прошли акции против миграционной политики Трампа
Продажа зонтиков, кепок и шляп на улице города Севилья в Испании
Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек
В ЕР попросили ГП и СК взять на контроль дело калининградских врачей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки
Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура
Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов
В Мосгоризбиркоме прокомментировали выдвижение самого молодого депутата ГД
Красноярск
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
В Якутии усилят безопасность на спортивных играх
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния