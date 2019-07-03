Парк "Усадьба Люблино" благоустроят до конца лета

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Устройство двух спортивных зон завершается на юго-востоке Москвы на территории "Усадьбы Люблино". Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.

"В настоящий момент специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы почти полностью обустроили две спортивные зоны. На площадках установлены все тренажёры, осталось уложить финишный слой прорезиненного покрытия. Завершить работы по благоустройству парка планируется летом текущего года", - рассказал Бирюков.

В западной части парка расположилась обширная спортивная зона. На ней два теннисных корта, площадка с силовыми тренажерами и хоккейная коробка. Новую ледовую площадку можно будет использовать не только зимой, как каток, но и летом, например, для игры в мини-футбол.

Немного южнее располагается вторая спортивная зона, на ней реконструировали хоккейную коробку и площадки для воркаута, теперь там новые тренажеры - турники для подтягивания, разноуровневые рукоходы, брусья для отжимания и ходьбы на руках и шведская стенка. На некоторых тренажерах можно изменить уровень нагрузки.