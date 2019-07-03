Власти Сибая, где тлеет карьер, пригласили СПЧ для оценки экологии

УФА, 3 июл - РИА Новости. Мэрия башкирского Сибая, где с осени прошлого года тлеет карьер, пригласила экспертов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) для оценки экологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

С ноября 2018 года в нерабочем карьере Учалинского горно-обогатительного комбината в башкирском Сибае тлела руда, загрязняя воздух. Экологи ежедневно фиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере, 26 марта рабочие затопили водой часть карьера. После этого, по данным мэрии, концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышала нормы. Но местные жители по-прежнему жаловались на неприятный запах и плохое самочувствие. Специалисты комбината продолжили затопление карьера 26 апреля. Врио главы Башкирии Радий Хабиров ранее заявлял, что затопление карьера закончится к осени.

Члены СПЧ ранее в ходе рабочей командировки в Башкирию исследовали ситуацию в Сибае и рекомендовали продолжить затапливать карьер, а также привлечь российских медиков для обследования здоровья горожан.

В администрации Сибая РИА Новости рассказали, что мэр направил письмо эксперту по экологическим правам СПЧ Григорию Куксину.

"Просим вас рассмотреть возможность посещения нашего города с целью оценки экологической ситуации и работ по затоплению дна карьера и подземных горных выработок, а также необходимости привлечения сил и средств СПЧ для окончательной ликвидации очагов окисления в Сибайском карьере", - говорится в письме мэра Сибая Рустема Афзалова.