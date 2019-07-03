Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T09:01Z
https://ria.ru/20190703/1556148788.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154878/22/1548782266_0:0:660:371_1036x0_80_0_0_44f6487d79d7c2bf9146ca6c1f6e3f28.jpg
РИА Новости

Власти Сибая, где тлеет карьер, пригласили СПЧ для оценки экологии

Вчера, 09:01
930
CC BY 4.0 / Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан / Автомобиль экологического поста в Сибае, которая отбирает пробы атмосферного воздуха
Автомобиль экологического поста в Сибае, которая отбирает пробы атмосферного воздуха
CC BY 4.0 / Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан /
УФА, 3 июл - РИА Новости. Мэрия башкирского Сибая, где с осени прошлого года тлеет карьер, пригласила экспертов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) для оценки экологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
С ноября 2018 года в нерабочем карьере Учалинского горно-обогатительного комбината в башкирском Сибае тлела руда, загрязняя воздух. Экологи ежедневно фиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере, 26 марта рабочие затопили водой часть карьера. После этого, по данным мэрии, концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышала нормы. Но местные жители по-прежнему жаловались на неприятный запах и плохое самочувствие. Специалисты комбината продолжили затопление карьера 26 апреля. Врио главы Башкирии Радий Хабиров ранее заявлял, что затопление карьера закончится к осени.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
20 июня, 07:45
Врио главы Башкирии назвал сроки затопления тлеющего карьера в Сибае
Члены СПЧ ранее в ходе рабочей командировки в Башкирию исследовали ситуацию в Сибае и рекомендовали продолжить затапливать карьер, а также привлечь российских медиков для обследования здоровья горожан.
В администрации Сибая РИА Новости рассказали, что мэр направил письмо эксперту по экологическим правам СПЧ Григорию Куксину.
"Просим вас рассмотреть возможность посещения нашего города с целью оценки экологической ситуации и работ по затоплению дна карьера и подземных горных выработок, а также необходимости привлечения сил и средств СПЧ для окончательной ликвидации очагов окисления в Сибайском карьере", - говорится в письме мэра Сибая Рустема Афзалова.
По данным администрации, в последний раз экологи фиксировали превышение ПДК диоксида серы 13 июня, а последняя жалоба от жителя города поступила 28 июня. "Ситуация улучшилась, в настоящее время подтопление карьера продолжается", - пояснили агентству в пресс-службе.
Сибайский карьер
26 апреля, 11:04
В Сибае экологи зафиксировали превышение ПДК серы в шесть раз
010120
Обсудить 1
СПЧСибайОбщество
Рекомендуем
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
РИА
Новости
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Из-за паводка в Иркутской области погибли несколько тысяч голов скота
Лента
новостей
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Владимир Джабаров
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Олег Дерипаска
Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Частный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния