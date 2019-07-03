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РИА Новости

Из-за паводка в Иркутской области погибли несколько тысяч голов скота

Вчера, 08:59
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Поголовье погибшего из-за паводков скота в Иркутской области составляет несколько тысяч, полный ущерб сельскому хозяйству региона еще предстоит подсчитать, заявила заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Наталья Жилкина.
По информации регионального министерства сельского хозяйства, в нескольких районах области от паводка пострадали 44 хозяйства, затопленными оказались более 6,5 тысячи гектаров зерновых культур, 4 тысячи гектаров кормовых культур, 25 гектаров картофеля, 17 тысяч гектаров овощных, 572 гектаров сенокоса и 400 гектаров пастбищ.
"Несколькими тысячами исчисляется поголовье утраченного скота. Сейчас уточняется информация о пострадавших хозяйствах, после чего будет оценен ущерб и разработан механизм поддержки фермеров", - приводит слова Жилкиной пресс-служба иркутского заксобрания.
Затопленными оказались сельскохозяйственные базы, зернохранилища, техника, уточнил председатель объединения "Агропромышленный союз Иркутской области" Дмитрий Баймашев. Он добавил, что многие хозяйства и сельскохозяйственные предприятия готовы оказывать поддержку пострадавшим районам, например, выделяя молодняк скота.
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
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Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол сообщил, что прорабатывается правовой механизм, который позволит компенсировать людям погибший на огородах урожай, утраченные запасы в подпольях, скот.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.
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