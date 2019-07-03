Из-за паводка в Иркутской области погибли несколько тысяч голов скота

Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Поголовье погибшего из-за паводков скота в Иркутской области составляет несколько тысяч, полный ущерб сельскому хозяйству региона еще предстоит подсчитать, заявила заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Наталья Жилкина.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, в нескольких районах области от паводка пострадали 44 хозяйства, затопленными оказались более 6,5 тысячи гектаров зерновых культур, 4 тысячи гектаров кормовых культур, 25 гектаров картофеля, 17 тысяч гектаров овощных, 572 гектаров сенокоса и 400 гектаров пастбищ.

"Несколькими тысячами исчисляется поголовье утраченного скота. Сейчас уточняется информация о пострадавших хозяйствах, после чего будет оценен ущерб и разработан механизм поддержки фермеров", - приводит слова Жилкиной пресс-служба иркутского заксобрания.

Затопленными оказались сельскохозяйственные базы, зернохранилища, техника, уточнил председатель объединения "Агропромышленный союз Иркутской области" Дмитрий Баймашев. Он добавил, что многие хозяйства и сельскохозяйственные предприятия готовы оказывать поддержку пострадавшим районам, например, выделяя молодняк скота.

Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол сообщил, что прорабатывается правовой механизм, который позволит компенсировать людям погибший на огородах урожай, утраченные запасы в подпольях, скот.