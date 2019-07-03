Власти Казахстана объявили о налоговых каникулах для жителей Арыси

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 3 июл – РИА Новости. Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана предоставит налоговые каникулы для налогоплательщиков города Арысь на юге страны после взрывов боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее минобороны Казахстана сообщало, что на арсенале рядом с Арысью, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, включая двух военных, погибли. Жителей эвакуировали, в субботу 29 июня им разрешили вернуться в город после завершения его очистки от боеприпасов и их фрагментов.

"Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана предоставит налоговые каникулы для налогоплательщиков города Арысь. Данная мера отражена в поручении премьер-министра, озвученном на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС для восстановления города Арысь и обеспечения его социально-экономического развития. Работа по предоставлению отсрочки и рассрочки по налогоплательщикам, имеющим задолженность по налогам, будет проводиться в короткие сроки и в упрощенном порядке", - говорится в сообщении комитета.

В ведомстве отметили, что к налогоплательщикам города, пострадавшего от взрывов, не будут применять принудительные меры и способы взыскания налогов. В городе зарегистрировано 792 юридических лица, 3 085 индивидуальных предпринимателей и 65 тысяч 465 физических лиц.