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РИА Новости

Жители Тулуна охраняют свои подтопленные дома, опасаясь мародеров

Вчера, 08:16
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Жители подтопленных районов Тулуна рассказали РИА Новости о мародерах и заявили, что охраняют свои пострадавшие от паводка дома.
"Мама сейчас живет у родственников, а мы поехали караулить, потому что сейчас растаскивают все. Ходят и то, что можно, вытаскивают последнее. Холодильник лежит в воде - они его потащат", - рассказала жительница улицы Карбышева.
"У нас много домов снесло. Шесть домов в данный момент затоплено. Мы живем на берегу реки Ия. Живем с детьми, куда могли их определили, которые могли. Остальные все сидим, боимся мародеров", - сообщила жительница Зоя Гаврилова.
По ее словам, дом топило до крыши, МЧС спасали и людей, и животных.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.
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