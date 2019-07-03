Жители Тулуна охраняют свои подтопленные дома, опасаясь мародеров

Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области

ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Жители подтопленных районов Тулуна рассказали РИА Новости о мародерах и заявили, что охраняют свои пострадавшие от паводка дома.

"Мама сейчас живет у родственников, а мы поехали караулить, потому что сейчас растаскивают все. Ходят и то, что можно, вытаскивают последнее. Холодильник лежит в воде - они его потащат", - рассказала жительница улицы Карбышева.

"У нас много домов снесло. Шесть домов в данный момент затоплено. Мы живем на берегу реки Ия. Живем с детьми, куда могли их определили, которые могли. Остальные все сидим, боимся мародеров", - сообщила жительница Зоя Гаврилова.

По ее словам, дом топило до крыши, МЧС спасали и людей, и животных.