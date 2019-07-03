У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра

МАГАДАН, 3 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники УФСБ по Магаданской области арестовали 1,5 килограмма самородного золота и серебра стоимостью больше 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы - самородное золото и серебро - общим весом более полутора килограммов на сумму 2 миллиона 570 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении одного из жителей региона возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов". Ее санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.