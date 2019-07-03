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РИА Новости

Директор программы создания Ил-112В перешел в Роскосмос

Вчера, 07:50
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© РИА Новости / Евгений Срибный / Перейти в фотобанкНовейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
© РИА Новости / Евгений Срибный
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Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-директор программы легкого военно-транспортного самолета (Ил-112В) Александр Быков перешел на работу в Роскосмос, сообщил РИА Новости сам Быков.
"Да, теперь я в Роскосмосе", - сказал собеседник агентства.
Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.
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Ил-112РоскосмосРоссияОбщество
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