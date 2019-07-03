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РИА Новости
Культура

В США скончался создатель мультфильма "Дамбо" Милтон Квон

Вчера, 07:43
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© Alberto E. RodriguezМилтон Квон
Милтон Квон
© Alberto E. Rodriguez
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американский аниматор, создатель мультфильма "Дамбо" Милтон Квон скончался в США в возрасте 105 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
Как заявил изданию сын аниматора Майк Квон, его отец скончался 18 июня от естественных причин у себя дома в городе Торранс в Калифорнии. Сын рассказал, что Квон продолжал "рисовать до своих последних дней".
Квон начал работать в студии Walt Disney Animation Studios в 1939 году. Он известен как автор мультфильмов "Дамбо" про слоненка с большими ушами и "Фантазия". Милтон Квон также пробовал себя в качестве актера в картинах "Скорость", "Милая Джейн", сериале "Полиция Нью-Йорка" и других.
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