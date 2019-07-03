Пострадавшим от половодья в Канске помогут быстрее восстановить документы

КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Полиция поможет оперативно восстановить документы пострадавшим от половодья в Канске Красноярского края.

Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.

"Обращения пострадавших от половодья горожан будут рассматриваться в приоритетном порядке. Сотрудники ГИБДД, а также подразделения по вопросам миграции выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления утраченных или поврежденных документов в результате наводнения. Со стороны органа внутренних дел примутся все меры для максимального сокращения сроков выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов", - говорится в сообщении полиции.

В ведомстве сообщили, что канская полиция открыла "горячую линию", куда могут обращаться пострадавшие для консультаций по правовым вопросам.