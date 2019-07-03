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РИА Новости

Пострадавшим от половодья в Канске помогут быстрее восстановить документы

Вчера, 07:39
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© Фото : МЧС РоссииНаводнение в Канском районе
Наводнение в Канском районе
© Фото : МЧС России
Наводнение в Канском районе
КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Полиция поможет оперативно восстановить документы пострадавшим от половодья в Канске Красноярского края.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.
"Обращения пострадавших от половодья горожан будут рассматриваться в приоритетном порядке. Сотрудники ГИБДД, а также подразделения по вопросам миграции выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления утраченных или поврежденных документов в результате наводнения. Со стороны органа внутренних дел примутся все меры для максимального сокращения сроков выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов", - говорится в сообщении полиции.
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По уточненным данным краевого главка МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск губернатор Александр Усс заявил, что пик опасности пройден и главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации ущерба. По информации краевого правительства, уровень воды в реке уже опустился ниже критического.
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