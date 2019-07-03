Якутские власти помогут пострадавшим от паводка в Иркутской области

ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Власти Якутии направят 1 миллион рублей в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области, также среди жителей региона будет объявлен благотворительный сбор средств, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Ранее сообщалось, что на утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 поселке Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек, 221 в больницах.

"Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере 1 миллиона рублей", - приводятся слова главы республики Айсена Николаева.