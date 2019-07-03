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РИА Новости

Якутские власти помогут пострадавшим от паводка в Иркутской области

Вчера, 07:36
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Власти Якутии направят 1 миллион рублей в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области, также среди жителей региона будет объявлен благотворительный сбор средств, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Ранее сообщалось, что на утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 поселке Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек, 221 в больницах.
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"Мы не должны оставаться в стороне от беды, постигшей наших соседей. В этих условиях правительство республики приняло решение оказать финансовую помощь Иркутской области в размере 1 миллиона рублей", - приводятся слова главы республики Айсена Николаева.
Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды только в реке Ия в городе Тулун, который пострадали сильнее всего, почти на 7 метров превышал критическую отметку.
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Паводок в Иркутской областиАйсен НиколаевИркутская областьРоссияЯкутияОбщество
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