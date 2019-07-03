В Якутии усилят безопасность на спортивных играх

ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Меры безопасности усилят на республиканских спортивных играх в Амгинском улусе Якутии, где обрушилось ограждение и пострадали девять человек, сообщили в администрации главы и правительства региона.

С 3 по 7 июля в Амгинском улусе республики проходят VII спортивные игры народов Якутии. На мероприятие собрались свыше 3 тысяч участников и большое число болельщиков команд. Ранее спортивный обозреватель Александр Посельский рассказал агентству, что из-за обрушения ограждения во время соревнования пострадали девять болельщиков и членов женской сборной по волейболу Амгинского улуса.

По данным властей, организаторы соревнований в нарушение норм безопасности решили пропустить в зал всех пришедших, а болельщики в нарушение техники безопасности сели на ограждения батареи отопления вдоль стен спорткомплекса. "В итоге обшивка батареи не выдержала веса зрителей и обрушилась. За медицинской помощью с лёгкими ранами обратились 9 человек, из которых двое находятся под наблюдением врачей", - отмечает администрация региона.

По поручению главы региона Айсена Николаева председатель оргкомитета спортивных игр, вице-премьер Ольга Балабкина провела оперативное совещание.

"Игры были временно приостановлены из-за инцидента. Пострадавшим оказана оперативная медицинская помощь. Сейчас соревнования продолжаются. Меры безопасности по проведению всех соревнований усилены", – цитирует слова Балабкиной сайт якутских властей.