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РИА Новости

В Гонконге опровергли данные, что глава администрации просила помощь армии

Вчера, 07:28
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста в Гонконге
Участники акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Участники акции протеста в Гонконге
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм запросила помощь Народно-освободительной армии Китая для восстановления порядка в городе на фоне протестов, являются абсолютно безосновательными, говорится в заявлении правительства.
"В ответ на информационные сообщения в интернете о том, что глава администрации запросила содействие НОАК в урегулировании недавних конфликтов, официальный представитель правительства поясняет, что эти сообщения являются абсолютно безосновательными",- говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
Представитель администрации выразил глубокое сожаление в связи с этими ложными публикациями СМИ.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
2 июля, 14:48
Погромы в Гонконге. Зачем протестующие штурмуют правительство
В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным, вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции, которая позже также вынуждена была отступить.
К 21.00 агрессивно настроенные протестующие проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание демонстрантам до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.
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