В Гонконге опровергли данные, что глава администрации просила помощь армии

ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм запросила помощь Народно-освободительной армии Китая для восстановления порядка в городе на фоне протестов, являются абсолютно безосновательными, говорится в заявлении правительства.

"В ответ на информационные сообщения в интернете о том, что глава администрации запросила содействие НОАК в урегулировании недавних конфликтов, официальный представитель правительства поясняет, что эти сообщения являются абсолютно безосновательными",- говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Представитель администрации выразил глубокое сожаление в связи с этими ложными публикациями СМИ.

В понедельник в Гонконге прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным, вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции, которая позже также вынуждена была отступить.