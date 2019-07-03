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РИА Новости

Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

Вчера, 07:25
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© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique SantosАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США во вторник вечером провел разведку у западной границы России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Беспилотник с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы в Италии. В 18:50 по московскому времени его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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ВВС СШАРоссияСШАБезопасность
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