Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США во вторник вечером провел разведку у западной границы России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Беспилотник с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы в Италии. В 18:50 по московскому времени его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.
18:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 2 июля 2019 г.
Стратегический разведывательный #БпЛА #Northrop #Grumman RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, совершает разведывательный полёт, между Калининградской🇷🇺 областью и Белоруссией.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/v55Ei450ft
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.