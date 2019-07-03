В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция

ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Девять человек пострадали во время республиканских VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии из-за обрушения деревянной конструкции, сообщил РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.

С 3 по 7 июля в Амгинском улусе республики проходят VII спортивные игры народов Якутии. На мероприятие собрались свыше трех тысяч участников и огромное количество болельщиков команд.

В среду во время соревнований в многофункциональном спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча случился неприятный инцидент.

"На игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло огромное число болельщиков, не всем удалось поместиться на зрительские трибуны спорткомплекса. Некоторые из них забрались на неположенные для зрителей ограждения батареи вдоль стен. В пылу азарта болельщики вели себя очень активно, и деревянная конструкция не выдержала и обрушилась", - рассказал Посельский.

По его словам, среди пострадавших девять человек – болельщики и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса.

"Некоторые от падения потеряли сознание. "Скорая помощь" прибыла очень оперативно. С места увезли девятерых пострадавших. Сейчас всех, кроме одного, отпустили по домам", - отметил собеседник РИА Новости.

В четверг амгинская сборная команда по волейболу должна провести стартовую игру.