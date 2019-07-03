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РИА Новости

В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция

Вчера, 06:48
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ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Девять человек пострадали во время республиканских VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии из-за обрушения деревянной конструкции, сообщил РИА Новости спортивный обозреватель Александр Посельский.
С 3 по 7 июля в Амгинском улусе республики проходят VII спортивные игры народов Якутии. На мероприятие собрались свыше трех тысяч участников и огромное количество болельщиков команд.
В среду во время соревнований в многофункциональном спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча случился неприятный инцидент.
"На игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло огромное число болельщиков, не всем удалось поместиться на зрительские трибуны спорткомплекса. Некоторые из них забрались на неположенные для зрителей ограждения батареи вдоль стен. В пылу азарта болельщики вели себя очень активно, и деревянная конструкция не выдержала и обрушилась", - рассказал Посельский.
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По его словам, среди пострадавших девять человек – болельщики и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса.
"Некоторые от падения потеряли сознание. "Скорая помощь" прибыла очень оперативно. С места увезли девятерых пострадавших. Сейчас всех, кроме одного, отпустили по домам", - отметил собеседник РИА Новости.
В четверг амгинская сборная команда по волейболу должна провести стартовую игру.
Всего в рамках VII спортивных игр соревнования пройдут по 16 видам спорта. Вне зачета заявлены бильярд, мас-рестлинг, национальная борьба "Хапсагай" и метание копья.
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