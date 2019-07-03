В пострадавшем от паводка Тулуне запустили второй хлебозавод

ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа развернули второй передвижной хлебозавод в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области. Первый начал выпечку и раздачу хлеба накануне, сообщил в среду журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Для обеспечения наиболее пострадавших районов был доставлен полевой автономный хлебозавод, который вчера уже приступил к выпечке хлеба, сегодня мы развернули еще один хлебозавод. Общая производительность составит шесть тонн хлеба в сутки", - сказал Лапин.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.