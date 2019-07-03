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РИА Новости

В пострадавшем от паводка Тулуне запустили второй хлебозавод

Вчера, 06:39
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Вид на подтопленные районы Тулуна
ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа развернули второй передвижной хлебозавод в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области. Первый начал выпечку и раздачу хлеба накануне, сообщил в среду журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.
"Для обеспечения наиболее пострадавших районов был доставлен полевой автономный хлебозавод, который вчера уже приступил к выпечке хлеба, сегодня мы развернули еще один хлебозавод. Общая производительность составит шесть тонн хлеба в сутки", - сказал Лапин.
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Вчера, 06:33
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Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.
Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды только в реке Ия в городе Тулун, который пострадали сильнее всего, почти на 7 метров превышал критическую отметку.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунРоссияОбщество
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