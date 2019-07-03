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РИА Новости

Более 100 волонтеров приедут из Иркутска в Тулун разбирать завалы

Вчера, 06:38
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл – РИА Новости. Более 100 волонтеров приедут в четверг из Иркутска в Тулун помогать с очисткой территорий, рассказал журналистам начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.
"Ожидаем завтра прибытия более 100 волонтеров из города Иркутска, которые будут заниматься очисткой территории, домовых и приусадебных участков", - сообщил он.
На утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 поселке Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек, 221 в больницах.
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