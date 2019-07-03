Обвиняемый в подстрекательстве экс-губернатор ЕАО просит суд об оправдании

ХАБАРОВСК, 2 июл — РИА Новости. Бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников, обвиняемый в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене, на последнем слове в суде попросил его оправдать, так как счел доводы следствия несостоятельными, сообщает Биробиджанский районный суд в среду.

Винников обвиняется по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 Уголовного кодекса (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). По версии следствия, с марта 2014-го по май 2015 года он давал указания и склонял начальника регионального управления здравоохранения закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Бюджету ЕАО был причинён ущерб на сумму более 24 миллионов рублей. Рассмотрение дела в суде началось осенью 2018 года. Гособвинение предложило дать Винникову четыре года лишения свободы.

"Он вновь заявил о своей невиновности. Подчеркнул, что всегда работал в рамках закона, никогда никому незаконных распоряжений не давал, к совершению преступления не подстрекал. Доводы стороны обвинения в отношении него несостоятельны. По мнению подсудимого, они не подтверждаются материалами дела", - говорится в сообщении.

"Просил суд постановить оправдательный приговор", - резюмировали в суде.