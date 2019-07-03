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РИА Новости

В Бурятии выделили деньги на выплаты пострадавшим в крушении Ан-24

Вчера, 06:34
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
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Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Власти Бурятии начнут выплаты семьям погибших и пострадавшим во время аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске, сообщает в среду правительство республики.
В поселке Нижнеангарск 27 июня Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск, при посадке пробил ограждение взлетно-посадочной полосы, выкатился за ее пределы и врезался в здание очистных сооружений. На борту были 43 пассажира и четыре члена экипажа – два человека погибли, 39 обратились за медицинской помощью. Предварительная причина аварийной посадки – неисправность левого двигателя.
По данным властей, на 3 июля 28 человек получили заключение судмедэксперта. У 11 пострадавших легкий вред здоровью, у одного - средней тяжести. Пять пострадавших уже представили документы на получение единовременной выплаты. Остальным администрация Северо-Байкальского района помогает собрать документы.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
2 июля, 13:20
"Ангара" выплатит пассажирам аварийно севшего Ан-24 по 50 тысяч рублей
"Второго июля администрация Северо-Байкальского района ходатайствовала о выделении 2,2 миллиона рублей для помощи пострадавшим из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сегодня комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение выделить эти средства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что по 500 тысяч рублей пойдут на выплату единовременного пособия двум семьям погибших. Четырем пассажирам, получившим легкий вред здоровью выделили по 200 тысяч рублей, еще одному, по оценке судмедэкспертизы получившему вред средней тяжести - 400 тысяч рублей.
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
1 июля, 06:43
Пострадавшие при крушении Ан-24 в Бурятии идут на поправку
По данным авиакомпании "Ангара", все члены экипажа, пассажиры и их багаж также были застрахованы в компании "Согаз". Страховая выплата каждой семье погибших членов экипажа составит 2,025 миллиона рублей. Фонд социального страхования выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей. Авиакомпания дополнительно выплатит семьям погибших по 1 миллиону.
Страховая выплата пассажирам за утерянный багаж составит 23 тысяч рублей. Пассажиры, здоровью которых нанесён вред, получат выплаты и от страховой компании в зависимости от степени тяжести вреда.
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24РоссияБурятияОбщество
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