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РИА Новости

Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране

Вчера, 06:32
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Олег Дерипаска за два года потратил более 20 миллионов долларов на освобождение из иранского плена бывшего агента ФБР Роберта Левинсона. Об этом сам бизнесмен рассказал телеканалу HillTV.
По словам Дерипаски, он оплатил операцию по спасению Левинсона по запросу ФБР, которое в то время возглавлял Роберт Мюллер, и по просьбе бывшего замдиректора бюро Эндрю Маккейба.

"Ко мне подошел, вы знаете, тот, кто сейчас находится под наблюдением — Маккейб <...>. Он также сказал, что это было важно для них всех (сотрудников ФБР. — Прим. ред.). И я в какой-то степени поверил им", — цитирует российского предпринимателя газета Hill.

Как рассказал Дерипаска, его команда практически договорилась с людьми, которые с 2007 года держали агента ФБР в плену, чтобы они отпустили его на волю. Однако, добавил бизнесмен, ему передали, что возникли трудности в Госдепартаменте, которым руководила Хиллари Клинтон, и они отказываются от сделки.
Он также отметил, что слышал, как некий эксперт из Госдепа, специалист по России, заявил, что США "не хотят быть должными этому парню (Дерипаске. — Прим. ред.)".
При этом Дерипаска подчеркнул, что никогда не ждал каких-либо услуг от Вашингтона за свои личные старания освободить американского агента, и добавил, что все еще пытается выяснить, почему Госдепартамент принял такое решение по делу Левинсона.
Президент, член Совета директоров ОК РУСАЛ Олег Дерипаска
17 апреля, 05:11
Американские санкции основаны на "грязной лжи", заявил Дерипаска
84214883465
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ФБРФедеральное бюро расследований СШАОлег ДерипаскаВ мире
Популярные комментарии
А Россия тратит сотни миллиардов долларов на спасение олигархов от санкций и возмещает им ущерб. Вот такие дела!
3 июля, 06:39
Антуан Титин
8540444
Совершенно верно! Тот который получал недавно компенсацию из бюджета России за потерю от санкций!
3 июля, 06:40
Антуан Титин
8340323
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