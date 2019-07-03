Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Олег Дерипаска за два года потратил более 20 миллионов долларов на освобождение из иранского плена бывшего агента ФБР Роберта Левинсона. Об этом сам бизнесмен рассказал телеканалу HillTV.

По словам Дерипаски, он оплатил операцию по спасению Левинсона по запросу ФБР, которое в то время возглавлял Роберт Мюллер, и по просьбе бывшего замдиректора бюро Эндрю Маккейба.

"Ко мне подошел, вы знаете, тот, кто сейчас находится под наблюдением — Маккейб <...>. Он также сказал, что это было важно для них всех (сотрудников ФБР. — Прим. ред.). И я в какой-то степени поверил им", — цитирует российского предпринимателя газета Hill.

Как рассказал Дерипаска, его команда практически договорилась с людьми, которые с 2007 года держали агента ФБР в плену, чтобы они отпустили его на волю. Однако, добавил бизнесмен, ему передали, что возникли трудности в Госдепартаменте, которым руководила Хиллари Клинтон, и они отказываются от сделки.

Он также отметил, что слышал, как некий эксперт из Госдепа, специалист по России, заявил, что США "не хотят быть должными этому парню (Дерипаске. — Прим. ред.)".