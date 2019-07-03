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РИА Новости

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Вчера, 06:28
9863
© РИА Новости / В. Шияновский / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск
© РИА Новости / В. Шияновский
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Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
В ведомстве сообщили, что конфликт возник между группой людей и мужчиной 54 лет в частном секторе Красноярска из-за громкой музыки. Мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья, один из шумевших был ранен.
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"В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 (хулиганство). Максимальная санкция статьи составляет пять лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Ранее "ВКонтакте" появилось видео, на котором человек с ружьем ругается с другими мужчинами. Мужчины пытаются бороться, после чего человек с ружьем стреляет и уходит. При этом все участники конфликта остаются на ногах. В пояснении к видео говорится, что один из участников конфликта получил огнестрельное ранение в руку.
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