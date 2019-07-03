Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.

В ведомстве сообщили, что конфликт возник между группой людей и мужчиной 54 лет в частном секторе Красноярска из-за громкой музыки. Мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья, один из шумевших был ранен.

"В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 (хулиганство). Максимальная санкция статьи составляет пять лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.