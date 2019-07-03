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РИА Новости

В Мексике дорожает национальный напиток текила

Вчера, 06:10
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКонвейер завода по производству текилы
Конвейер завода по производству текилы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Конвейер завода по производству текилы. Архивное фото
МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Любителям мексиканского национального алкогольного напитка текилы за последние четыре года пришлось на 23% увеличить свои траты на его приобретение из-за роста цены производства и высокого спроса на этот вид алкоголя, сообщает портал Financiero.
Так, в среднем цена одной бутылки текилы в стране сейчас составляет 438 песо (примерно 22,5 доллара), тогда как в 2015 году она была на уровне около 355 песо.
Главным фактором роста цены напитка стало резкое подорожание агавы, из которой и производится текила: за четыре года ее цена увеличилась с 3 до 26 песо за килограмм. К тому же, только пять штатов в Мексике имеют право производить текилу, что сужает предложение. Это Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато, а процесс роста агавы до стадии готовности занимает семь лет.
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За первые четыре месяца текущего года в Мексике было произведено 85,5 миллиона литров текилы. В 2018 году всего было выпущено 309 миллионов литров, что на 14% больше показателей 2017 года.
Крепкий алкогольный напиток начали производить в XVI веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%.
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МексикаЭкономика
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